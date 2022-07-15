新竹市警察局第一分局攜手新竹都城煌廟，共同執行「青春專案」。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市警察局第一分局攜手新竹都城煌廟，共同執行「青春專案」，擴大預防犯罪，為吸引民眾參與，都城隍廟也舉辦有獎徵答，提供酷黑版潮帽、護身平安鑰匙圈、新竹都城隍廟符令毛巾等好禮，盼民眾一起向詐欺、毒品「SAY NO」，詳情見新竹都城隍廟臉書活動網址。

新竹市警局為貫徹保護少年免於被害及預防犯罪，動員各派出所、偵查隊的警力實施「暑期保護青少年－青春專案」，秉持「預防犯罪於先」之觀念，針對轄內治安要點及不法分子易聚集滋事場所，以臨檢、巡邏、路檢等積極查緝作為，有效防制少年聚眾鬥毆、涉毒情形等案件。

第一分局分局長曾有慶呼籲，店家及業者深夜應加強過濾身分，勿容留未成年，且嚴禁提供菸酒檳榔或違禁藥品等予未成年使用，以免觸法遭警方查緝。

另外，曾有慶也提醒家長，多關心子女交友狀況、了解其生活動態，並適時安排正當休閒活動，青少年在外打工應注意求職陷阱，切勿貪圖優渥報酬而淪為犯罪工具，更勿因好奇施用毒品，避免在暑假期間誤入歧途，一起維護治安，塑造下一代安全成長環境。