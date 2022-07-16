1名網友在《爆怨公社》抱怨，他日前去超商買東西時，見前方結的客人在寄貨，且件數高達100件，讓他不禁發文直呼：「後面一排人等半天看他表演」。文章曝光後引起2派網友們爭論不休。

原PO在臉書社團《爆怨公社》以「我的媽呀」發文抱怨，日前他到超商結帳時，遇到前方1位顧客下班時間拿了100件包裹寄貨，大家無奈排隊等店員一一刷完條碼，根據網友留言指出，若要刷完100件商品的條碼，平均要花2到3小時，也有人質疑為何下班時間為巔峰時間，店長卻未多派人手支援。讓原PO不禁發文直呼：「下班時間拿了一大袋快100件的貨來寄，後面一排人等半天看他表演」。

貼文一出，吸引6000多名網友按讚，不少網友在貼文下留言怒轟：「我以前要寄超過三十件我都晚上十一點以後才去」、「人家也沒做沒品的事，超商也沒有限制上限，就你毛最多」、「我看到這情形，都直接溜去別間超商」、「反正都是要排隊，管人家多久，覺得太久可以不要排換下一家」、「他也是乖乖排隊沒毛病」、「店員每次都要刷2到3小時，刷到厭世」。

也有人說：「便利商店又不是只有一個櫃檯，一個店員而已，又不是大夜班只有一個人，還有其他店員吧，不會開另外一台結帳嗎？這應該是便利商店的問題吧」、「這不是他的問題，這是超商的問題 ,有這種大量寄貨的須求,超商應該設計更利便的寄件方式」。