新北市政府農業局與瑞芳區漁會為推廣深澳漁港，除推出「2022深澳漁樂季」系列活動外，也自16日起，規畫「深澳小卷市集」活動，讓民眾可以到深澳漁港免費品嘗小卷，並一遊漁港周邊景點。
新北市政府農業局舉辦的「深澳小卷市集」16日上午開幕，連續兩個周末假期在深澳漁港多功能廣場舉辦，市集時間為早上11點到下午7點。市集中除了有各種小吃、漁產品，還有三大亮點，分別是免費嚐鮮活動、活動限定小卷一夜干DIY以及產銷班小卷特賣。
市集的四天活動中，每日下午1點半與3點會現場發放各300份「嚐鮮券」，可免費嘗鮮燙小卷、炸柳葉魚（分別於下午2點半與四點開放兌換）；小卷一夜干DIY於每日下午2點半開放以有獎徵答的方式選出參與名單，每天限定15名；至於產銷班特賣會由漁民直售新鮮海鮮，當天購買生鮮小卷滿十盒，即贈送深澳漁港限定小卷保冷袋。另外，現場還有各種飲品、食物攤位，並安排街頭藝人、小丑等演出。
瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，「深澳小卷市集」規劃了豐富好玩的活動，還有許多好吃的美食，逛完市集往海邊走，就可以到著名的象鼻岩拍照打卡；到了傍晚，可以逛逛海天步道，欣賞海上開著集魚燈的漁船在鄰近漁場補撈小卷的美景。
新北市政府農業局長李玟表示，歡迎大家在夏季前來瑞芳深澳漁港，品嚐新鮮的小卷，體驗夜釣的樂趣，感受深澳在地的漁村風情，絕對能讓大家留下深刻又美好的回憶。
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