趙小僑女兒典典兇猛啃咬爸爸手指，模樣萌翻。（翻攝趙小僑臉書）

趙小僑日前曬出女兒典典超萌喝奶影片，典典在爸爸拍嗝時竟啃咬他的手不放，還發出「吱吱吱」滿足的吸吮聲，引來大批網友按讚。經紀人表示母女倆到月子中心一個多星期，趙小橋和老公還在學習怎麼照顧孩子，月子中心都有課程、也可以諮詢，2人不致於手忙腳亂。

雖然疫情關係，典典要到育嬰室去，但經紀人透露趙小僑睡眠品質還是沒有很好，因為得配合女兒喝奶時間，平均2到3個小時就要起床餵母奶，「小僑的奶量一開始沒有很多，但進月子中心後有比較好，也有配方奶輔助。」而典典先前的黃疸問題也恢復很多，現在很平安健康的在長大。

趙小僑與老公劉亮佐的求子路程艱辛，他們的寶貝女兒「典典寶寶」7月初平安誕生，讓所有關心她的粉絲感動落淚。趙小僑曬出女兒超萌喝奶影片，典典啃咬爸爸的手不放，還發出滿足吸吮聲，引來劉亮佐慈父般的幸福笑聲，還大讚女兒：「兇猛喔！」早被女兒萌翻的趙小僑直呼，「妳怎麼那麼可愛！她是小野獸、她是小老虎！」

她也在臉書上寫下育兒心情，一路從醫院生產到月子中心直呼，「太累了！」以往每周五都會更新YT頻道《趙小僑女人說》也沒辦法更新。但她還是希望和粉絲分享女兒的生活日常，「所以特地給大家獻上典典小野獸進食，獨愛爸爸的手。」夫妻倆幸福育兒的影片，吸引快7萬人按讚。