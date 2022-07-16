蓮花園休閒農業協會理事長王昱翔特別請畫家將罕見一幕記錄下來。（蔡明亘攝）

培育專家游能翔曾獲得IWGS國際睡蓮大賽第3名。（蔡明亘攝）

農友劉鴻鵡分享罕見的並蒂蓮。（蔡明亘攝）

農友張峻瑜以藝術品方式展現蓮花之美。（蔡明亘攝）

名荷大展現場還有蓮花盆栽交流展售與拍賣會。（蔡明亘攝）

名荷大展吸引許多遊客到場賞花。（蔡明亘攝）

2022桃園蓮花季中，由桃園市觀音區蓮花園休閒農業協會舉辦的第2屆「名荷大展」今登場，邀集在地14間農場與多位蓮花栽種專家參展，百花爭豔花種超過30種，遊客擠滿展場。其中一株突變種，打破蓮花莖外直中通印象，出現如竹節般的現象，吸引愛花人士搶看。

今年名荷大展於全新打造的農事體驗網室登場，除在地農場與農友參展外，曾榮獲IWGS國際睡蓮大賽第3名的培育專家游能翔，也在現場分享睡蓮品種，各個擁有鮮豔色澤。他表示，培育過程最注重保種工作，剛開花時不必太高興，還得等花撐過冬天，讓花種長時間穩定，才可申報註冊。

蓮花園休閒農業協會理事長王昱翔今發表一株突變種，該株蓮花的莖打破傳統「外直中通、不枝不蔓」的構造印象，竟在中間處長出如竹子一般的分節處，因分節處較脆弱，在搬運過程中意外截斷，但所幸有請畫家將罕見一幕用畫筆記錄下來，成為農場裡歷史性的記憶。

農友劉鴻鵡搬來許多迷你花器，裡頭栽種各式各樣的娃娃蓮，他說，娃娃蓮只要碗公大就可以種植，各個都是他的心頭肉。他也秀出相當罕見的「並蒂蓮」，一根莖上同時在左右兩側都長出蓮蓬，宛如一道蓮花版蝴蝶結。

會場中也有農友以藝術品展現蓮花之美，張峻瑜帶來手做陶土，以蓮花、花苞與荷葉意象，設計帶有「黃金滿溢、有容乃大」概念的作品，以另一種方式將蓮花的美永久保存。

王昱翔也提到，今日名荷大展開幕人潮擠滿會場，約有500人參與相當熱鬧，聚集各農場的農友、觀光客與培育專家等人，另現場也有蓮花盆栽交流展售與拍賣會，遊客可在現場競拍，將所愛的蓮花抱回家。