南投縣康建生技公司14日發生槍擊釀4死1傷，成社會矚目案件，15日有死者家屬先行招魂，16日其中1名死者賴鋕卿家屬，下午至公司內農業資材室內招魂儀式，家屬計擲筊15次才完成儀式，賴的女婿說，父親枉死，只想趕緊處理好其後事，李嫌做這樣的事也想問他「怕不怕死刑？」。

康建生技公司，死者賴鋕卿的女兒、女婿等人今天都回到第一命案現場招魂，家屬與法師不斷喊「爸爸賴鋕卿，如果你到了，請給1個聖杯」，連續擲杯在第15次時，才擲出1個聖杯。

賴鋕卿的女婿最後傷心地說「嫌犯做這個，害不害怕死刑？」目前只想好好處理岳父的後事。（張亦惠攝）

賴鋕卿的女婿陳先生表示，岳父是個非常好的人，樂於幫助大家的人，常常來康建幫忙他哥哥一些活動，他也很愛在田裡工作，所以每天都會來公司，做他愛做的農務，不處理哥哥公司的事情。

賴鋕卿的女婿陳先生指出，像這樣的壞人（指李嫌），沒有必要、也沒有律師可以幫忙，證據確鑿甚麼都有，很難想像會有律師去幫忙辯護，在此請社會大眾，幫我們爭取，因為家人也沒甚麼時間去關心對方，去了解對方狀況。

至於有媒體詢問，「凶嫌囂張態度，有何感受？」，賴鋕卿的女婿陳先生說，因為都在忙著處理岳父後事，沒注意觀看新聞，想說看一次傷心一次，所以先好好處理該處理的事情再說。