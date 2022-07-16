西南風持續影響，明（17日）中南部地區整天不定時有陣雨，午後宜蘭地區及各山區則須留意雷陣雨，其它地區高溫炎熱，尤其大台北地區及花蓮有38度極端高溫發生可能，下周二（19日）起太平洋高壓再度增強，雨勢逐日減少。

中央氣象局表示，明天持續受西南風影響，中南部地區整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨出現，其他地區仍為多雲到晴，午後雷陣雨範圍則以宜蘭地區及各山區為主，類似天氣將持續至下周一（18日）。

16日、17日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

溫度方面，明天北台灣高溫可達35至37度，其他地區高溫約32至34度，此外受西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生機率，中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬工作並多補充水分，慎防熱傷害。

中央氣象局也針對9縣市發布高溫燈號，明白天基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，尤其大台北地區及花蓮有38度極端高溫發生機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣地區為黃色燈號，亦有36度高溫發生可能。

高溫資訊。（圖／中央氣象局提供）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，下周二起太平洋高壓勢力再度增強，一直到下周末（23、24日）預估都是典型的夏季天氣，各地晴到多雲，午後只有各地山區有局部雷陣雨，不過雨勢也將明顯減少；溫度方面，各地持續高溫酷熱，普遍可達34度至36度，局部地區甚至有37度以上高溫發生機率，防曬、防中暑相當重要。