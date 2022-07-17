國民黨新竹市長參選人林耕仁提出「市民安心保」政見，符合資格者由市府支付意外險保費。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

竹市選情激烈，藍綠參選人把握假日勤走宮廟、市場掃街拜票。面對台北市長柯文哲批評新竹交通，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今細數任內多項交通建設，指出「大家都清楚這些年的改變」；另外，國民黨新竹市長參選人林耕仁提出「市民安心保」政見，符合資格者由市府支付意外險保費。

17日適逢觀世音菩薩聖誕，沈慧虹一早前往竹蓮寺與金山寺參拜，針對柯文哲昨批評新竹交通，沈慧虹回擊，她任交通處長與副市長期間，不只推動寶山路調撥車道、光復路時制重整、經國大橋智慧號誌，在市區也做了東大路的示範道路計畫，天空纜線下地，讓行人、行車都更有空間，「大家都很清楚這些年的改變」。

至於行政院政委張景森昨在臉書發文tag沈慧虹，是否暗指柯文哲「過河拆橋」？沈慧虹則重申，忠孝橋引道拆除是集結交通、都市規劃與文史團體的集體智慧，2014年的時機成熟、規劃也都已經做好，她當時任柯文哲的交通顧問，主動提出建議讓他做決策。

「政治，無非就是找回良心，」沈慧虹說，現在為了選舉一直在摧毀她的專業，但再怎麼抹黑，也不能抹黑她的專業。

另一方面，林耕仁17日一早也與議長許修睿、副議長余邦彥等多名藍營市議員到竹蓮寺參拜。林耕仁說，觀音菩薩是許多民眾共同信仰，因感佩觀音菩薩慈悲為懷精神，盼在觀音菩薩見證下，提出「市民安心保」政見。

林耕仁指出，若他當選市長，未來只要設籍在新竹市4個月以上，就符合保障資格，讓每位市民受到意外險的保障，並由市府支付意外險保費，讓市民能夠安心且無後顧之憂，達到幸福城市的升級。

隨後林耕仁偕同市議員及團隊，前往竹蓮市場掃街拜票，關心攤商並爭取民眾支持。林耕仁說，近來勤走基層，掃街拜票，聽到很多民眾心聲，他會廣納建言，把好的想法融入政見，在「舒適減壓，永續新竹」施政藍圖下，開展更全面的政見，以符合市民期待。