面對沈慧虹提出改造中正台，林耕仁21日質疑，執政那麼久卻放任舊城區衰退，因選舉才拋出造市計畫。（林耕仁團隊提供／王惠慧新竹傳真）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹21日發表政策第一炮「東門町造市計畫」，將大改造中正台商圈，並串連美學館與民眾活動中心，把人潮帶回舊城。國民黨對手林耕仁則質疑，綠營執政那麼久卻放任舊城區衰退，因選舉才拋出造市計畫，難道市民會認可？

中正台是新竹市重要成衣零售批發據點，但隨民眾消費習慣改變，實體店面受衝擊，加上這2年疫情影響，來客數銳減。作為政策起點，沈慧虹21日在中正台發表東門町造市計畫，包括新竹市攤販協會常務理事王淑珍、楊介雄等多位理監事到場支持。

王淑珍說，中正台有60年的歷史，建物雖老舊，但二代或新進店家都努力更新硬體設施，目前有394間店家，然而因這2年疫情影響，生意變差、購物需求也改變，實體店面難經營，盼在不拆遷的前提下，協助更新引進人潮。

沈慧虹表示，過去任副市長期間，也在舊城推動許多基礎建設，包括纜線下地、騎樓順平、步行城市等。沈也指出，中正台過去名稱是東門町，希望整合商家，將民眾活動中心、生活美學館及中正台周邊串連，循歷史脈絡讓此處成為舊城核心。

至於具體活化內容，沈表示，短期將先整理民眾活動中心，滿足周邊停車需求；中期將與國有財產署協調，並和攤商討論進行空間改造；長期盼打造成全新建築，1樓為現有商家、2樓有多功能創意空間，3樓則是創業基地。

「未來絕對不會有拆遷問題，」沈慧虹也承諾攤商，若當選後，一定會邀請攤商參與改造、充份溝通、取得共識，找出最合適方案。

面對沈慧虹今提出改造中正台，林耕仁21日表示，舊城區沒落是新竹市過去7年多以來的痛，他認為綠營執政那麼久，都放任舊城區衰退沒落，現在因為選舉才拋出造市計畫，市民會認可嗎？

林耕仁也說，舊城區的再生活化是重要課題，可惜過去市府未重視，後續也會提出舊城區規畫，要保留原有特色並導入新元素，他也舉例，東前街周邊金飾商號林立，可賦予「黃金老街、黃金一條街」等新詮釋，幫特色城區行銷，重新活絡帶來人潮。