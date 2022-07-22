適逢關聖帝君1863週年聖誕千秋，民進黨新竹市長參選人沈慧虹22日上午前往關帝廟與東寧宮參拜。（沈慧虹團隊提供／王惠慧新竹傳真）

適逢關聖帝君1863週年聖誕千秋，民進黨新竹市長參選人沈慧虹22日上午前往關帝廟與東寧宮參拜；此外，沈慧虹推出的系列節目「慧虹的認真散步」，首集「紅不讓之路」昨晚於臉書粉專上線，沈慧虹在影片中親切路上貓咪打招呼，引發網友熱議。

新竹關帝廟一早便湧入大量信眾，沈慧虹在新竹市議員李妍慧、曾資程、陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、市議員參選人楊玲宜、劉彥伶、新民里里長張金潔、成功里長林俊縢等人陪同下前往祝壽。

沈慧虹在主委江雲水全程陪同下，完成參香、拜斗、拜三官儀式，祈求關聖帝君庇佑新竹市民事業順利、財運亨通，參拜結束後，雙方進行簡短會晤，江雲水說，沈慧虹任副市長期間，不論是關帝或岳武穆王誕辰，都會親臨祝壽，他除了祝福沈慧虹高票當選，也囑咐她當選後更要常來走動、參拜。

沈慧虹隨後前往東寧宮，並在主委吳榮聲、榮譽主委莊燦耀、東區里長聯誼會會長林俊滕陪同下，向東嶽大帝祈求新竹市風調雨順、國泰民安，吳榮聲也預祝沈慧虹高票當選，「轉正」變市長，莊燦耀則勉勵沈慧虹繼續加油、當選、讓新竹變更好！

沈慧虹表示，地藏王菩薩憐憫眾生，為大家庇護，她有心要服務，就會努力勤走地方，讓大家看見她的服務熱忱。她也感謝東寧宮過去對市政工作長期支持，尤其捐贈許多警消設備如警察巡邏車、消防救護車、消防衣，讓他們可以為更多人服務。

此外，沈慧虹推出的系列節目「慧虹的認真散步」，首集「紅不讓之路」昨晚於臉書粉專上線，搭配新竹棒球場開幕，沈慧虹沿途介紹新竹老店「神仙木瓜牛乳」、「雙星甜不辣」，也推薦棒球場隱藏版美食「阿吉蟳仔肉」，與老闆互動熱烈。

影片中沈慧虹用步行方式，推薦從新竹火車站到棒球場不可錯過的美食，沿途也不忘積極與店家、民眾熱情打招呼，就連路邊貓咪都不放過，停下腳步摸摸貓咪的頭，超萌互動也引來不少網友留言「重點是貓咪吧！」、「貓咪可愛」。