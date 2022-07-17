BWF超級500系列新加坡羽球公開賽今天（17日）是決賽日，首先登場的女單冠軍賽就是3局激戰，大會第3種子、印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu）迎戰中國大陸王祉怡，辛度在第3局前半局幾次攻勢都讓王祉怡來不及救到，帶著11比6領先進入技術暫停，回到場上王祉怡曾將分差追到11比12只剩1分，不過辛度沒讓出領先，最終21比9、11比21、21比15斬獲本季第3冠，且本季辛度3度進入決賽都順利帶走冠軍。