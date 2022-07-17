美國國防高級研究計劃局 (DARPA)表示，被稱為「作戰火力」(OpFires)的中程高超音速飛彈第1次試射成功，距離實際部署近了一步。

防衛部落格(Defense Blog)報導，「作戰火力」是洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)主要開發的一種高超音速武器，與上周試射失敗的空射型高超音速滑翔體不同，「作戰火力」是從地面發射的，屬於陸軍與陸戰隊的師級支援火力。

根據該計劃的網站，「作戰火力」是一種兩結式的中距離飛彈，最大射程大約800公里，速度大於5倍音速，可以突破現代防空系統，並精確打擊目標。而且易於部署，載具是美國軍用卡車，可以由C-17裝運。

在最近完成的測試中，洛克希德馬丁公司也使用現有的「海馬斯」(HIMARS)高機動火箭炮系統 (HIMARS) 擔任發射器，成功發射「作戰火力」飛彈。

DARPA Operational Fires (OpFires) Successful First Flight Test

美國空軍的空射高超音速飛彈，需要採用技術難度極高的極速衝壓引擎，「作戰火力」則不同，它是火箭式的，其火箭引擎由諾斯羅普•格魯曼公司提供，該公司在併購艾羅噴射公司後，也成為美國主要火箭發動機的提供商。

「作戰火力」還有許多系統在研發中，DARPA表示，今年有望完成集成系統關鍵設計的審查工作。