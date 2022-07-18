大陸影星章子怡2015年與歌手汪峰結婚，婚後生下一對子女，也是老公大女兒「小蘋果」汪曼熙的繼母。小蘋果的生母是大陸名模葛薈婕，隨著年齡增長，小蘋果不僅長相標緻，身材也有模特兒架式；近日她上傳一段翻跳韓女團aespa新歌的影片，被許多網友稱讚身材很好，且舞技比aespa還要精湛。

小蘋果昨（17日）在抖音分享翻跳南韓女團aespa新歌《Girls》的50秒影片，畫面中，她頂著金色及肩短髮，身穿黑色短版上衣和深色長寬褲，露出纖細的水蛇腰，隨著音樂的節奏手足舞蹈、扭腰擺臀，甚至還可以把腰部扭成波浪狀，肢體動作十分靈活。

小蘋果翻跳aespa的新歌，獲得外界好評。（圖／抖音@ccwng）

小蘋果翻跳aespa的新歌，獲得外界好評。（圖／抖音@ccwng）

許多網友欣賞完小蘋果的舞藝，紛紛留言誇獎：「太喜歡熙熙跳舞了」、「比aespa跳得好看」、「這個力度愛了」、「意外的覺得不錯，動作乾淨、也有力量，節奏感也好」、「建議直接出道」，也有人覺得小蘋果外型很出眾，不只顏值越來越像媽媽，氣質、穿搭和身材都不輸線上女星。

值得一提的是，章子怡非常支持小蘋果跳舞，曾在微博po繼女的舞蹈影片，公開表揚：「姐姐跳得太好了！學校舞蹈比賽第一第一第一，老母親驕傲啊。」文字中充滿對小蘋果的愛，完全將她當親生女兒般疼惜。