國內疫情已渡過高峰期，但伴隨而來的卻是確診後的「長新冠」症狀隱憂。大多數確診者通常在3-7天內會自行康復，但根據美國疾病管制局病歷資料顯示，仍有13.3%的患者染疫症狀會持續1個月以上，常見症狀包含腦霧、咳嗽、疲態、胸痛等等，嚴重恐影響日常生活。專家建議，確診後可攝取魚油及維生素D，是有助於對應長新冠的良好配方，但各自有挑選的重要關鍵，值得注意。

「長新冠」究竟是什麼？就是在確診後的症狀持續1個月以上，且有腦霧、腸胃道問題、呼吸困難、胸痛、心悸、嗅覺與味覺改變、睡眠障礙、頭暈、頭痛、肌肉關節疼痛、耳鳴、焦慮、咳嗽、喉嚨痛及皮膚出疹等常見症狀。根據綜合資料顯示，擁有長新冠症狀者其實有跡可循，包括未接種疫苗、慢性病、肥胖及中重症染疫患者，皆有較高的發生比例。

針對已經出現長新冠症狀的人，英國營養師學會提供飲食建議，可幫助改善持續性症狀的不適感。例如進行地中海飲食，攝取足夠的礦物質、蔬果、纖維素；應選擇低升醣指數的碳水化合物，包含全榖麥類麵包、馬鈴薯等；平時可攝取白肉魚獲得蛋白質與優質的omega-3，若一週內未能食用2次以上的魚類，亦可考慮攝取魚油來進補，但市售魚油百百種，該怎麼選擇才正確？

「魚油」是國人最熟悉不過的保健食品，不過專科醫師楊智鈞建議，魚油的挑選有4關鍵需要注意，包含Omega-3脂肪酸濃度應達84%以上，目前市售濃度更有高達97.7%的魚油產品；挑選具備德國大廠專利萃取的技術、小顆粒好補充、「rTG型式」萃取，以及選擇獲得國內外認證保證功效，像是IFOS五星認證、世界頂級特金獎、SNQ國家品質標章認證，呼籲民眾看清楚標示再做選擇。

維生素D可緩解長新冠的不適感，具有免疫調節作用，可以減輕身體發炎反應(圖/shutterstock)

此外，維生素D亦可緩解長新冠的不適感，維生素D具有免疫調節作用，可以減輕身體發炎反應，像是關節、肌肉疼痛等，且也可以增進肌肉、神經的正常生理功能，此外諸多國際研究均更指出，維生素D是對抗新冠病毒的利器，平時補充也能維持身體機能。專科醫師陳哲信建議，選擇由天然羊毛脂萃取的維生素D3，且每日應至少補充高單位800IU以上才算及格，而根據台灣衛服部建議標準為每日補充上限為2000IU，以及選擇信用良好的百年大廠所生產的維生素D3，吃進身體才會安心有保障。

綜合魚油omega-3和維生素D所帶來的好處，不難發現對抗「長新冠」症狀所注重的「抗發炎」與「提升呼吸道免疫」效果，使之成為後疫情時代的最強後盾，另外營養師學會也呼籲大眾除了選擇此類食品外，也要避免過量攝取動物性脂肪和高醣類，以防發炎症狀加劇，同時配合大量飲水達到有害毒素代謝之功效，減輕「長新冠」症狀產生的併發症，加速復原取回健康快樂的人生。