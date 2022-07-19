行政院長蘇貞昌（中）19日出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。（劉宗龍攝）

王必勝拒談「婚外情」 蘇貞昌：不會因私事影響公務

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天甫上任，行政院長蘇貞昌今天親臨指揮中心召開擴大防疫會議，新任衛福部長薛瑞元也出席。王必勝昨天首度主持防疫記者會拒答婚外情問題，蘇貞昌表示，相信指揮中心每個人都是戮力從公，不會因為私事妨礙公務，「我非常肯定他們」。

蘇貞昌今天上午出席指揮中心擴大防疫會議，給新上任的薛瑞元、王必勝加油打氣，行政院首席防疫顧問、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也出席會議。蘇貞昌會前受訪表示，過去兩年多來整個衛福部和指揮中心團結一致，盡心盡力守住疫情，也感謝國人同胞團結合作，所有人把每一個防疫規範做好，才能有穩定的社會、拼出經濟好的成績。

王必勝昨天首度主持防疫記者會，婚外情仍是外界矚目焦點。蘇貞昌對此表示，指揮中心每一個人在這兩年多來費盡辛苦，深獲各方給予肯定，所有人沒日沒夜地做，「我非常肯定他們，相信每個人都是戮力從公，不會因為私事妨礙公務」。

總統蔡英文日前表示，邊境將逐步開放，並爭取國際旅客來台。外界關心今天防疫擴大會議後，是否會公布相關鬆綁措施？蘇貞昌表示，對於邊境，我們一直注意國外疫情和國內醫療量能，會一整體情況評估因應；近來我們注意到國外BA.4、BA.5疫情再起，而國內疫情確實明顯緩降，會斟酌放寬條件來做適度因應。

外傳蘇貞昌將擔任新北市長參選人林佳龍競選總部榮譽主委，蘇貞昌回應「誰擔任什麼工作，由中央黨部編排」，行政院把政績做出來，就是執政黨最好的選舉立基，蔡總統和民進黨支持度都比4年前好很多，如果能夠團結，好好向人民爭取支持，就是很好的基礎。