民進黨台北市長參選人陳時中19日在前副總統陳建仁的陪同下前往台北霞海城隍廟上香參拜、公布競選團隊，並與黨籍市議員參選人合影。（姚志平攝）

民進黨台北市長參選人陳時中19日在前副總統陳建仁的陪同下前往台北霞海城隍廟上香參拜、公布競選團隊，並與黨籍市議員參選人合影。（姚志平攝）

年底九合一選戰越來越近，民進黨台北市長參選人陳時中積極備戰年底大選，迅速總成競選團隊，今天選在霞海城隍廟正式公布競選團隊，由前副總統陳建仁出任競選總部主委，以及立委吳思瑤擔任總幹事、管碧玲任政策總召集人，現場由發言人林楚茵和莊瑞雄擔任主持，但競選團隊成立似乎還有些生疏，喊口號時有些中氣不足、稀稀落落。

陳時中的競選團隊今日正式亮相，媒體問到由陳建仁擔任主委選戰是否有大大加分，等於注入強心針，對此，陳時中表示，陳前副總統願意擔任主委，當然是榮譽，當然是非常強的強心針，會市議員紅不讓，市長當選，一起達成目標；陳建仁則表示，雖然沒有選戰經驗，但一定會盡全力，會聆聽市民心聲。

此外，競選團隊還包含立委范雲及林昶佐，范曾捲入「3＋11」爭議，林則險些遭到萬華區選民罷免，因而引發外界爭議，今日競選團隊成立，民進黨選在台北霞海城隍廟舉辦記者會，但現場卻未見范雲及林昶佐，似乎也為了「避嫌」。