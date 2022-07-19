一名女網友表示，開車到山區後，發現車子油箱蓋上全是螞蟻，她將其PO上網尋求網友幫忙，引發大批網友歪樓，「妳是去台南加油嗎？汽油含糖量一定很高」，留言中也有過來人提醒，車不能停在樹下或陰涼處，一下雨螞蟻就會往車上跑，最有效的驅趕方式就是讓車子曬太陽。

原PO昨（18）日於臉書社團《爆廢公社》指出，下午開車到山區，下山後到加油站，打開油箱蓋發現內部爬滿螞蟻，她看得頭皮發麻，不知如何是好，她說「去了一趟山區回來後，就被螞蟻攻陷了」。

根據原PO分享的照片來看，又黑又大的螞蟻集結在油箱蓋內側，至少有50隻，影片引發網友搞笑留言，「妳去台南加汽油是不是？」、「妳的油一定是在台糖加的」、「妳要加無糖汽油啊」、「妳的汽油很甜哦」、「汽油含糖啦」、「妳是不是給車子加蜂蜜」、「這台車不能要了，燒了吧」。

留言中也有過來人曝螞蟻爬的原因，「以後不能停在樹下或陰涼處，一場大雨螞蟻就會跑到車上了」、「妳去上山應該有下雨，牠們會往車上爬躲雨」，當中有人教解決方式，「之前遇到這種狀況時，洗車場教我讓車子在太陽下曬、開暖氣，螞蟻自己會離開」、「最有效的方式是陽光曝曬」。