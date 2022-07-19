台北工作機會多，不少中南部人北漂打拚，一名女網友表示，大學選修金融相關科系，因台北工作機會多，畢業後選擇到台北就業，但每個月薪水扣掉房租，根本無法存錢，再看看身邊幾個台北朋友，在金控公司上班月薪4萬起跳，也沒有房租煩惱，令她既忌妒又生氣，直呼「真的好羨慕台北人」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，從小在南部長大，大學讀金融系，因台北工作機會多，薪水也都不錯，讓她一直很嚮往，畢業後北漂到台北銀行工作，至今已4年，但每個月月薪扣掉房租等生活開銷，所剩無幾，根本無法存錢。

原PO說，身邊許多朋友畢業1至2年，在金控上班起薪已是4萬起跳，也沒有房租問題，令她羨慕不已，感嘆自己只有微薄的薪水，「再看看自己都會覺得很自卑，真的好生氣，也好忌妒台北人」。

貼文曝光，引發許多台北網友熱烈討論，「好羨慕台北人？妳知道很多住台北的人沒有房子嗎？他們薪水扣掉房租，也沒有多好過，更不用說很多住台北只賺2、3萬的」、「台北薪水3萬多，但一個便當110元呢」、「台北人有很多30歲以上，薪水不到4萬的，妳知道嗎？」、「我是台北人，但我薪水並沒有4萬」、「我土生土長台北人，一天兩餐不得不在外面解決的我，真心覺得伙食費貴到想哭，想吃點東西都要考慮很久才敢下手，這樣妳還羨慕嗎？」

留言中也有其他人建議原PO多精進自己，「與其把時間浪費在嫉妒別人身上，還不如好好精進自己」、「光鮮的外表，背後付出的時間跟精力是妳不知道的」、「工作不僅要有學歷，也要有能力，好好精進自己，別光羨慕別人」。