女子上山一趟後，一打開車子油箱蓋驚見螞蟻爬行，讓她嚇壞拍影片PO網求助。

螞蟻也改喝95無鉛汽油？有女子在臉書上傳螞蟻攻陷車子油箱影片，她表示只是去了一趟山上，下山之後一打開油箱蓋，就發現密密麻麻的黑螞蟻在爬行，只好上網求助網友解決方法。

一名女子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段5秒影片；影片中是車子油箱蓋上，蓋子內側爬滿密密麻麻的螞蟻，原PO也表示，只是去了1趟山區，下山回來之後，就發現油箱內被螞蟻攻陷，由於不知該怎麼處理，只好PO上臉書詢問網友「有人知道為什麼嗎？要怎麼徹底處理牠祖宗18代」。

影片一出，網友紛紛留言表示「你484在，台南加油？」、「下次加油要記得要加無糖的」、「用火燒！很快嗄」、「買來點藥給他們吃大餐」、「就跟你說無糖比較健康」、「現在的螞蟻也改喝95了」、「這就是耗油的原因」、「用水性殺蟲劑就好了！重點是車內有沒有！」。

另外，也有網友教導原PO如何處理螞蟻「下雨天正常現象，因為牠會往沒有水的地方搬去，去買螞蟻藥，（粉狀）， 內外撒一撒，過幾天給洗車場洗車 ，內外洗就搞定了」、「讓車子太陽下曬，並開啟暖氣，讓螞蟻自己搬走，洗車場教的。」、「先用風槍吹，吹完後觀察有沒有進到車內，之後人離開，車內放水煙殺蟲劑！2-3小時再進到車內處理螞蟻屍體。」、「用吹風機吹掉，再噴一點點樟腦油試試，或許能和平解決！」。