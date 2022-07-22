陳宥蓁擁有一個不怕曬，熱愛戶外運動的衝浪辣媽，直言覺得非常酷。（TVBS提供）

有台灣快艇衝浪女神稱號的陳美彤，站上CWSA的「Masters Women Surf組」世界排名第1。陳美彤在35歲那年開始接觸板類運動，短短五年的時間，成為臺灣快艇衝浪國家代表隊國手，對當時恰逢40歲的她來說，「那是一個人生階段不同的里程碑」，里程碑的意義不在於光環，而是對自己身體、心靈、心智的肯定。

奪得世界冠軍後，陳美彤將第一個電視通告獻給《TVBS看板人物》，帶著同為快艇衝浪好手的女兒陳宥蓁受訪。主持人方念華好奇詢問陳宥蓁：「媽媽成為運動員後的明顯改變？」陳宥蓁開心表示，「她變得年輕了，現在可以跟她像朋友一樣」，至於擁有一個不怕曬，熱愛戶外運動的衝浪辣媽，陳宥蓁直言：「我覺得非常酷。」

與家人感情緊密的陳美彤，接觸滑水的動機，只是想培養與小孩的共同興趣，沒想到愛上後「一試成主顧」，只要有空就往水邊衝。起初旁人以為陳美彤只是玩票性質，但當她參加比賽，漸漸朝向專業級選手目標邁進，陳美彤坦言：「其實很多人不太看好」，覺得她年紀不小了，滑水運動不但要忍受風吹日曬，滑水後一身濕漉的狼狽模樣，也常引來朋友關心詢問：「下雨天妳去滑水，不覺得很髒、很黏？」

許多人因此感到擔心，也怕她受傷，認為她玩過就好，可以停了。但骨子裡有拼命三郎性格的陳美彤表示，「只要喜歡一件事情時，我會卯起來去做，沒有休息這件事。」長時間在戶外滑水曬太陽，也讓陳美彤白皙的臉上曬出了斑，她卻絲毫不介意，笑說：「水上翻轉我對美的定義，我就覺得女人這樣真美」。

陳美彤擁有一雙兒女，自認已是中年婦女的她，身兼「媽媽」、「媳婦」等多重角色，難免有心力交瘁的時候，她分享當時心境：「有再多的熱情，火就是點不起來」，直到接觸滑水運動，她終於在水上找到了自己熱能，甚至成為專業國手參加比賽，這一切都讓陳美彤心懷感激：「我已經非常滿足，有時候我都想我何德何能！」

陳美彤從2019年參賽「Masters Women Surf」，全球排名從約19、18名，直到今年3月一場比賽拿到冠軍，分數加權後終於奪得世界第一。談到一路走來的心路歷程，陳美彤以一隻努力向上爬的螞蟻比喻自己，「一路慢慢往上走，終於走到登頂的那一剎那，覺得蠻開心、蠻激勵的」。雖然已拿下世界第一，陳美彤依然保持謙虛，認為到70歲前還有很多滑水技巧可以學習，她更發下豪語：「要一直滑到當阿嬤」。

除了興趣外，滑水運動對陳美彤而言，有更大的一部分是使命跟傳承。訪談中，陳美彤提到，幾乎每天夢到自己在水上，這讓她隱約意識到：「這可能是我人生使命，不管是宣揚河川的美或環境保育」。另外，陳美彤也帶著女兒學滑水，希望能將對滑水的熱愛傳承下去，在大小賽事中不斷征戰的母女倆人，也獲得「浪花母女檔」封號。未來，她也鼓勵陳宥蓁持續勇敢追夢，然而追夢的目的，並非是成為了不起的選手，陳美彤解釋：「重要的是希望透過在水上生活，她能找到那個能量，可以支持她長大，很正向的力量。」以上訪談於24日晚11點在TVBS 56頻道播出。