夏季高溫潮濕，加上暴雨的天氣型態，容易孳生蚊蟲，許多車主最怕的就是愛車淪為野外生物的巢穴。日前就有網友透露，在路上看見一輛白色轎車，車身竟然黏了為數眾多的「馬卡龍」，讓他十分錯愕，照片曝光後隨即掀起眾人熱議。

原PO昨（6日）在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，畫面中可見，一輛白色轎車的車身，竟然黏了外形神似「馬可龍」的東西，仔細一看才發現是用來消滅蟑螂或是螞蟻的用品，而且數量不只一個，光是車身右半部就黏了4個，讓原PO忍不住笑說「這車主一定很怕蟑螂」。

畫面曝光後引起不少老司機共鳴，紛紛留言直呼「我就曾經打開車門，結果方向盤有一隻小強在那」、「這是每個車主的惡夢」、「之前停外面，看到大隻的還好，如果有小隻的，我才真的怕，懷疑在車內產卵」、「不一定是蟑螂，我的車曾經有螞蟻，也有用過這個」、「車上長過螞蟻的就知道這個痛」、「停地下室的人一定都知道，真的很痛苦」。

不過也有網友打趣笑說「不說還以為是防撞裝置」、「他不知道那不是驅趕，是引誘蟑螂來吃的嗎？」、「蟑螂吃完剛好死在車子裡」、「這樣不是會吸引更多髒螂來聚集嗎」、「結果全地下室的蟑螂都去吃了」。