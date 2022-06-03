輕症在家隔離，一名男網友透露，他確診後借住親戚家，沒想到卻意外陷入蟲蟲危機，床墊掀起來竟有好幾隻棕色小蟲子亂竄，一個晚上就殺了快要20多隻，讓他超崩潰，也引起網友討論，不少內行人一看就說，這是臭蟲（床蝨），生命力超強，比蟑螂更可怕，建議找專業除蟲的公司來處理。

一名男網友今（3日）在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，前天確診新冠肺炎，必需要居家隔離7天，把自己關在房間裡面，結果發現床上突然出現這種蟲，而且好像是會咬人的，昨晚就殺掉了20多隻。從畫面中可見，蟲的體積很小，呈現出淡咖啡色，不仔細看可能會以為是小蟑螂。

男網友確診居家發現床上有蟲。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文引起網友討論，「床裡一定很多」、「這應是臭蟲吧？」、「床蝨吧！ 以前當兵每天被這個咬，為了不被咬，還穿整套迷彩服睡覺還是被咬，有一次趴睡感覺手臂癢，一抬頭7、8隻再吸我手臂的血」、「床蝨最好請專業除蟲來消毒，它的生命力超強，連洗衣機洗好的床包，曬完太陽，還是看到它活蹦亂跳的」、「這比蟑螂恐怖」。

原PO後來也補充說，他是借住在親戚的家中，由於親戚是在遠洋漁船上工作，大概半年才回來一次，推估是長期在漁船上生活，讓親戚習慣飲食都在床上自理，導致床上累積髒亂。親戚剛出港的時候，他有來整理過房間，當時有發現蟲的蹤影，但沒有仔細看到，因此只是噴了10罐殺蟲劑，噴到自己快中毒，然後也處理過塵蟎了，不料，確診住進來以後，竟在床上爆發蟲蟲危機，仔細看過才發現是臭蟲。

臭蟲是棕色的小蟲。（圖／翻攝自環保署網站）

根據環保署網站，臭蟲又稱作床蝨，一般多從外面傳入家中，現代人旅遊頻繁，沒注意到臭蟲可能就跟著一起回家了。民眾若在家發現臭蟲，可將其裝入塑膠袋後綁緊曝曬，袋中溫度超過65度即可防治臭蟲或用熱蒸汽熨斗進行蒸汽防治，也可拿吸塵器勤捉臭蟲；但若情形嚴重，最好還是請合格的病媒防治除蟲公司代為處理比較好。

環保署也說，臭蟲常棲息在室內的床板、床墊、釘孔、木材接縫處、床罩邊沿等，主要在夜間才會出來活動，被臭蟲叮咬過後，傷口會奇癢無比，持續約莫1至2周，民眾被咬到出現紅腫，可先擦外用止癢藥，但若情況比較嚴重，建議就醫診治。