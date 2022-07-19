新北市政府與皇翔(2545)合辦「捷運土城線頂埔站周邊公私有土地都市更新案」，今(19)日舉行動土典禮，此案整合到動土花了長達8年多的時間，由於現在營造、工資成本雙雙飆漲，公司又只能能分回到百戶左右，新北市長侯友宜說讓承辦單位辛苦了，皇翔董事長廖年吉則說，誠信是必須尊守的承諾，會引進外勞及嚴加控管成本，努力讓此案在114年如期完工。

捷運土城線頂埔站周邊公私有土地都更案，案基地面積約3507坪，皇翔將分回百戶左右，114年完工加入營運貢獻。未來預計興建3棟地上20層、14層、10層及地下3樓的住宅及辦公大樓。更新後新北市將分回93戶住宅及受贈公益設施空間作非營幼兒園使用，而皇翔將分回百戶左右。

新北市長侯友宜指出，這筆個案地段真的很好，是土城科技園區的中立點，這些年在新北市對土城發展發展很快，最初由一個個墳墓整合，最後變成土城醫院，捷運的興建、運動中心等等，都讓土城建設逐步完善。

侯友宜說，皇翔103年承接了此案，當年提的條件現在差別很大，法規變化、原物料工資上漲等，承辦單位就要辛苦了，今日始動工是好事情，將帶動這個區域翻轉的面貌，相信皇翔建設可以把這個都更案蓋好。

捷運土城線頂埔站周邊公私有土地都市更新案基地為區新興重劃區，目前附近的新建案開價為4字頭，附近有鴻海、大霸電子等知名科技電子大廠，緊鄰土城工業區、頂埔科技園區，距離土城交流道約5分鐘車程。