中央19日布新竹縣新增710例確診案例，分別為337位男性和373位女性，年齡分布在0至94歲，12歲以下153位、65歲以上50位，多數集中18至64歲青壯年佔6成8，目前新竹縣居家隔離846人，居家照護列管人數2239人，累計今年確診人數109205人。

新增確診者分布為竹北市285例、竹東鎮124例、湖口鄉74例、新豐鄉70例、新埔鎮39例、關西鎮24例、芎林鄉24例、橫山18例、寶山鄉14例、北埔鄉13例、峨眉鄉4例、尖石鄉19例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局統計，截至18日為止，新竹縣第1劑接種率92.5％、第2劑85.4％、第3劑69.1％、第4劑3.72％。65歲以上長者第1劑接種率83.5％、第2劑79.8％、第3劑68.9％，第4劑22％。5至11歲兒童第2劑接種率則為37.7％。

衛生局提醒，竹縣各合約醫療院所、鄉鎮市衛生所、社區接種站皆持續服務各廠牌、各劑次的COVID-19疫苗接種，請民眾多加利用。

竹縣疫苗地圖：

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竹縣疫苗預約入口網：

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