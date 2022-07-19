eJPALS deployed at Marine Corps Air Station Yuma

《國防新聞》（Defense News）19日報導，在與中國大陸等對手的潛在戰爭中，集結於主要基地的美國空軍部隊恐被「一網打盡」，因此正發展迅速擴大基地數量的「機動戰鬥運用」（ACE）概念；而軍工大廠雷神（Raytheon）表示，該公司的新型遠征聯合精確進場降落系統（eJPALS），將有效協助美軍航空戰力迅速轉戰不同基地。

雷神情報與太空公司（Raytheon Intelligence and Space）安全感測器事務總裁蒂特馬斯（Eric Ditmars）於英國「范保羅航展」（Farnborough Airshow）中告訴媒體，該公司改良裝設於美軍航空母艦、兩棲突擊艦上的精確進場降落系統（JPALS），讓其成為更堅固、體積更小、重量更輕、可由2人於90分鐘內安裝完畢的eJPALS。

蒂特馬斯指出，eJPALS能在惡劣天候中作業，並支援半徑20海里（約37.04公里）內的50件同時進場（simultaneous approaches），提供風速或其他攸關降落安全的關鍵資訊，協助固定翼或旋翼機進行精確著陸，且具備加密抗干擾資料鏈技術。首批eJPALS已開始向美軍交付，雷神也正爭取更多訂單。

由於中國大陸擁有大量巡弋飛彈和彈道飛彈，能對關島等美軍位於太平洋的主要基地構成嚴重威脅，因此美國空軍近年轉向機動戰鬥運用概念，希望藉由擴展軍機功能、預置備用基地設備、完善空運網路等手段，於必要時迅速擴大前線基地數量，降低遭敵人遠程火力「一網打盡」的風險。