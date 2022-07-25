政府為呼應全球淨零趨勢，2021年4月22日世界地球日蔡總統宣示，2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。今天（2022年7月17日）有位媒體人，很嚴肅的問我：「又要非核又要淨零排放，有可能嗎？」我的答覆很簡單：這是「完全」不可能！

翻開我們政府在2022年3月30日公布的「台灣2050浄零排放路徑及策略總說明」，其中對電力的佔比，說明「總電力占比60～70%再生能源，再加上9～12%的氫能⋯」。我必須強調，國家的大策略，不是作文比賽，而必須具經濟性及可行性！

先實際的檢視一下歷史上，台灣的公共工程的實施進度。以個人在工程上的經驗，任何一個計劃，從萌芽至完成，在台灣最少最少需要十年！目前我們國內的能源都是進口，百分之八十，來自火力，煤及天然氣為主！今年，2022年至2050年還有28年，說長是很長，說短也很短！

台灣經驗告訴我們：台灣的公共工程，所遭遇的阻力是別的國家無法比擬的。

若以目前大家熟知的台灣高鐵而言，1990年奉行政院核定，歴經規劃、招標、施工、測試，及至2007年才通車，進行試營運，前後達17年！長約13公里的雪山隧道，從1991年開工至2006年通車！總共15年才完成。核四廠1999年開工迄今2022年，歷經近25年仍然無法正式運作！

在台灣，任何一個重大的工程建設，必須10至15年才能完成！甚至有些重大建設規劃了十多年，一夕之間翻盤者有之，深澳火力工程是一個案例！如此的效率，您相信，2050年會瞬間變成浄零排放嗎？

口號治國、不務實的口號，迷醉了多少台灣人民，連政治人物也陶醉！台灣的在野黨及執政者，為了讓人民安心，常常會喊出一些口號，這些口號，不但不確實也做不到！但，台灣人，卻陶醉在這些口號之下，所以，台灣的政治人物，常會想出一個迷人的夢想及口號，但，怎麼做，又是另一套！政治真的是一個高明的騙術！？

當喊出「非核家園」時，台灣某些人，多麽的驕傲，我們不止是東方的瑞士！我們更比真的瑞士高檔，「非核」一切崇尚自然的東方淨土？

有的人說「沒有核安就沒有核能？」有的說「我是人，我反核！」甚至更高傲的向世界宣告我們台灣要「用愛發電！」。我們更是一切回歸原始的「東方瑞士」！？我們更順應世界潮流說2050年，我們也要淨零排放！

沒有務實的計劃，跟著歐洲等先進國家喊2050年台灣要淨零排放，可能嗎？我只有一個答案：不可能！mission impossible！不要再愚人、自愚了！

小孩時，我阿公常常訓示我們不要說大話，他用一句台語「不要宣誓（台灣俚語）讓别人去死！」（台語）！意思就是說：不要因為一時的「爽」，而去承諾一些不可能做到的事，再把不可能的任務丟給未來繼續你工作的人，那是一個不負責的行為！

為了因應2050淨零、氣候變遷及俄烏戰爭，歐洲各國開始檢討及修正其國內的能源政策！英國要新建9座核電廠！法國總統馬克宏宣布「復興核電產業」將興建14座反應爐！韓國也將重新擁抱核電，不但要延長現有18座核電廠的使用年限，也打算重啓新電廠的興建，更要出口核電廠！日本已經表示，將規劃9座核電機組，恢復運轉！日本首相岸田表示：在熱浪侵襲，節電不切實際！所以，必須盡可能的使用核電廠，歐洲議會並通過將核電視為綠電！

目前台灣的能源，百分之八十有碳排，預計2050淨零排放！？距今約30年，由那種發電方式（能源）來取代台灣目前的百分之八十的電力呢？據國家大策略的說法再生能源「光電及風電」將佔60至70％。這二種靠大自然的能源，能扮演基載的角色嗎？大家思考一下：夏天沒有風，夏天的夜晚沒有光電，我們又大聲疾呼「非核」！我真的不知道，2050年的夏天夜晚，我們怎麼辦？而且，我也不相信，儲能系統能取代目前台灣百分之八十的火電！

有人又會說：在這30年之內，搞不好，科技大躍進，已經發明了另一種新能源？我必須很負責任的說，我們是學科學的，若現在仍未萌芽要在30年之內商業化且扮演重要的角色，那真的是「緣木求魚」！

除了再生能源之外，國家策略說要用氫能，試問，它能很「即時」的商業化嗎？我懷疑！看看先進國家，檢討自己！台灣人沒有比歐美人笨，但也沒有比人家聰明！近年來，疫情的處理、疫苗的研發、採購及邊境的開放，就是一個例子！

不要爽了一時，誤了千秋！許多做計劃的專家們，他們會做一些老闆喜歡的計劃！同樣地，老闆也喜歡這樣的人，政治人物與奉承者的對話，正在迷醉一些不了解的子民！所以，又有政治人物說了「有政府，會辦事」！我必須承認這句話是對的！但，必須稍做修正「有政府，會辦千秋大事！」。老一輩的人，都會記得，當年孫運璿、李國鼎、趙耀東。甚至更早的伊仲容先生，那時是「有政府，會辦千秋大事！」。用加工出口區來厚植台灣底層的財富，再用科學園區來發揮台灣工程師及科學家的智慧。重要的是：不會因為意識形態（三民主義統一中國）而忘了治國。目前卻必須意識形態（非核及抗中、保台）正確才得以治國！

2050那可是一個遙遠的未來，我可能無法參與，但至少目前必須說實話！有夢當然最美，但，不要一直迷戀於夢境！務實！務實！再務實！那麼台灣才有更美好的明天！若有政府會辦千秋大事！那麼台灣人就有福了！

（作者為核四前廠長）

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