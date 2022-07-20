台中1名外送員於今年4月某日下午1時許，在送餐過程中與江姓男子發生行車糾紛，江男直接公然對外送員比中指，還嗆他「難怪你在送Uber，可憐」，經外送員報警提告後，法官依犯公然侮辱罪，處江男罰金新臺幣3000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

據判決書指出，台中1名34歲的江姓男子，於111年4月某日，下午1時許開車經過北區中清路與進化北路口時，因與當時正在送單的外送員發生行車糾紛，隨後又依公然侮辱之犯意，在大馬路上對外送員大罵：「難怪你在送Uber，可憐」等，還對外送員比中指，讓外送員覺得自己公然受辱，氣得報警提告。

江男於警詢時坦承不諱，與外送員報警時說的相符，警方根據行車紀錄截圖及錄音檔光碟將，認定江男犯罪屬實，依刑法第309條第1項公然侮辱罪將江男移送法辦，並依法聲請簡易判決。

台中地院法官審酌江男因小事，公然以不雅之語彙及比中指侮辱外送員，江男的行為已明顯侵害外送員名譽，但考量江男犯後坦承犯行，態度尚佳，兼衡其犯罪之動機、目的、手段，學歷為大學畢業之智識程度及自述家庭經濟狀況勉持之生活狀況，依犯公然侮辱罪，處江男罰金新臺幣3000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。