先前曾發生外送員把餐點掛在「可轉動門把」上，造成客人一開門，餐點就滑落的有趣事件；沒想到另名網友近日也發生類似情形，外送員將餐點塑膠袋「分別」掛在2個門把上，不但造成無法開門，即便顧客強行開門，餐點也會「爆裂」，網友留言笑說「最弱又最強的強制反鎖裝置」、「看來外送員怨念很重」。

該網友在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，他點外送時告知外送員「麻煩幫我掛門上就好，謝謝」，而該外送員雖真的將餐點掛門上，但餐點塑膠袋2個提袋竟分別掛在「不同的門把」上，造成原PO一開門餐點就會「被迫分離」，也無法順利開門，原PO說「我以為這只有爆廢才會看到，殊不知被我遇到了」。

外送員將餐點塑膠袋分別掛在2個門把，不但無法開門，即便顧客強行開門，也會造成餐點「爆裂」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該網友說他點這麼多次外送，第一次遇到如此行為，「正常人都不會這樣掛！我用UE（UberEat）這麼久，第一次遇到這樣」，不確定外送員是故意這麼做，還是真的不知情，事後並沒有投訴對方，並澄清PO文只是讓其他網友們笑一笑，並沒有要公審該外送員。

其他網友紛紛留言「看來外送員，天氣熱，怨念很重」、「開門就掉」、「居然還有人回說：不然要怎麼掛？（天下之大無奇不有再次讚嘆）」、「再叫一張飲料單，叫下一位外送解救你的餐點，適當給點小費鼓勵一下」、「放個大鉤子吧」、「門口放個桌子吧，預防天兵把你鎖住」、「最弱又最強的強制反鎖裝置，看似無傷可是限制性極強」。