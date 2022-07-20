潤泰全(2915)受到媒體報導恐被南山人壽拖累影響，今天股價以跌停作收，不過潤泰全副總經理李天傑表示，截至第1季底，公司每股淨值達83.57元，且南山人壽第2季財報尚未出爐，該報導內容為媒體自行臆測，非公司結算結果，第2季財報數據待公司結算完成後再辦理公告。

今天媒體報導，受到升息循環導致股、債齊跌，不僅南山人壽淨值受重傷，亦波及持有南山人壽逼近9成的最大股東潤成投控，以及透過潤成控股間接轉投資南山人壽的潤泰全等「潤泰家族」，金融圈推估，最慘的情況，潤泰全第2季淨值甚至有可能出現由正轉負，按照交易所規定，淨值如果出現負數恐怕會面臨下市危機。

受此影響，潤泰全今天股價以跌停作收。

對此，李天傑表示，目前公司持有南山人壽股權大約有26.61%，公司今年第1季營業淨損為5758萬元，稅後盈餘為42.82億元，每股盈餘為6.19元，截至第1季底，公司每股淨值達83.57元，累計上半年合併營收為15.38億元，年增14.53%，公司本業穩定，且南山人壽第2季財報尚未出爐，該報導內容為媒體自行臆測，非公司結算結果，第2季財報數據待公司結算完成後再辦理公告。