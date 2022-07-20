盧秀燕在臉書親曝自己傷勢。(圖/盧秀燕臉書)

台中市長盧秀燕將請假2天。她今晚在臉書貼文指出，因前陣子跑行程時不慎跌倒，當時不以為意，沒想到微血管破裂、右腳腫脹，今天下午安排檢查，醫生囑咐這2天要少走動，公出行程將委由其他首長代理，也強調「市政運作絕不停擺」。

盧秀燕在臉書分享略為腫脹的右腳腳踝，向市民道歉「金拍謝，醫師命令我要先請假幾天好好休息」。她說，前陣子就發現右腳腫脹，但因疫情當前、也無不適，便沒有第一時間去檢查，今天下午檢查才知道是日前跌倒、微血管破裂導致。

盧秀燕強調，她今天下午請假半天處理右腳後即返家休息，目前一切都很好，但因醫生囑咐要少走動，近期內市長公出行程將減少或委由其他首長代理，但會以視訊參加市府重要決策會議，市政運作絕不停擺。

台北市議員徐巧芯看了照片道：「原來市長也是『美白小腿』（誤）#祝福健康平安。」資深媒體人趙少康說：「路還很長，媽媽市長請好好休息，休息後再一起拚、一起行！」國民黨副秘書長李彥秀喊話：「市長保重身體！痊癒之後繼續勤走！一起拚！」

立委江啟臣說：「盧市長辛苦了！休息是為了走更長遠的路，請市長好好休息、好好療傷，祝早日康復！」立委洪孟楷留言：「媽媽市長加油！有您為台中鄉親付出，真好！」台北市議員耿葳說：「市長保重！要好好照顧自己身體才能照顧市民！」

網友也紛紛致上關懷慰問：「媽媽市長晚上好，妳太累了啦～要多休息，祝早日康復」、「請市長好好療養，保重身體早日康復，您是台中的驕傲！我們需要你帶領我們讓台中更好」、「市長要先照顧好自己好好保重，才有更強健的身體來照顧我們市民」。