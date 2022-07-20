中秋節即將到來，擔心吃膩甜月餅或許可以嘗試鹹甜禮盒。水根肉乾特別推「秋夕祝福禮盒」，內有柚香圓燒豬肉乾、台味醬燒肉乾及千層酥鬆餅，包裝以紅、玫瑰金、深藍做配色襯托滿月展現質感，並提供八款產品讓消費者可自由選擇，客製佳節親友問候、商業送禮的最佳獻禮。
「柚香圓燒豬肉乾」採用100％的日本柚子原汁，將滿滿15顆的柚子精華加上檸檬汁調味，一口就能嚐盡柚子清香與微微的柑橘香氣；「台味醬燒肉乾」，以百年新和春醬油加上新鮮蔬果燉煮而成的雞骨高湯製作而成，入口前撲鼻而來的是揉合煙燻與甘蔗香氣。
禮盒中亦搭配水根肉乾的最新力作，與彰化鹿港百年朝和餅舖聯名的「千層酥鬆餅」，使用紐西蘭無水奶油及老式漢餅製作工法，打造香甜奶香的千層酥餅皮，配上食品界米其林iTQi⼀星獎認證的純正手炒肉鬆與綿密豆沙，適中的大小與紮實的鹹甜口感，滿足大人小孩味蕾。原價927元，現優惠價899元。
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