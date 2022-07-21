現在正值上班尖峰，台北捷運板南線21日上午卻連續爆出2台列車出狀況，讓通勤族氣噗噗，最早是6時56分府中站往南港展覽館方向列車，因軌道電路有異常，改以慢速行駛，是7時3分江子翠往南港展覽館方向的車出現煞車狀況，導致車上有焦味，千名旅客被趕下車，延誤約3分鐘，北捷已緊急調整班距。目前台北捷運，龍山寺、江子翠、新埔、忠孝新生、忠孝復興，5站進行人潮管制。

台北捷運公司說明，上午6時56分板南線府中站往南港展覽館方向，因軌道電路訊號發生異常，列車自趨安全設計慢速通過，目前往市政府方向班距4約分鐘，目前整體列車班距調整中，部分往永寧方向列車於江子翠或龍山寺折返載客，縮短往市區方向班距，軌道電路異常原因目前正由維修人員處理中。

捷運新埔站擠滿待上車的旅客。（圖／翻攝自我是板橋人）

台北捷運板南線今早傳故障，列車不斷臨時停車，令不少通勤族哀號，其中新埔站管制進出。（圖／翻攝我是板橋人）

無獨有偶，上午7時3分，板南線一部自江子翠站往南港展覽館方向的列車，因旅客反映車上有焦味，行控中心獲報後依SOP於江子翠站請車上約1000名旅客下車，並改搭下一班車，總體延誤約3分鐘，目前板南線班距調整中，原因初判列車煞車異常，目前已排除狀況。

旅客在月台等待上車。（圖／讀者提供）

北捷說，處理期間已加強列車廣播及網站、「台北捷運GO App」推播，5車站則啟動人潮管制、加強旅客引導，至於煞車異常詳細原因將於送回機廠後詳查。