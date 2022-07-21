台北捷運21日傳出多起列車事故，先是上班時間板南線有2輛列車分別出現軌道電路異常、煞車異常傳焦味，影響上千旅客，氣得通勤族直跳腳，下班時間又傳出文湖線列車無法自動行駛，導致110名旅客被趕下車，北捷表示，現已採彈性調整班距因應，目前營運正常。

有網友傍晚在PTT發文抱怨，表示自己正搭乘文湖線從南京復興前往中山國中站，結果列車忽然停在半路上，還聽到廣播說列車傳出異常，正在調整班距，隨後列車開到中山國中站時，月台上滿滿都是民眾，「應該是前一班被趕下來的，現在我坐的這班好擠。」

對此，北捷說明，晚間17時37分，文湖線中山國中站往南港展覽館站方向月台，有輛列車因無法自動出發，行控中心獲報後已依照SOP，請車上約110位旅客下車改搭下一班車，延誤時間約2分30秒，目前營運正常。

北捷強調，列車異常處理期間，行控中心加強廣播、另透過公司網站及「台北捷運GO APP」宣導及訊息告知，並採彈性調整班距因應，至於列車異常原因，將於收班後詳查。