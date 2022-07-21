部分投資人因最近的股市表現而受到鼓舞，認為這顯示熊市已經觸底。紐約證交所的股票周二實現了普遍遵循的「9成上漲日」（90% up day）指標，即該交易所超過90%股票上漲，且這些上漲的股票佔成交量超過90%。根據美國銀行提出的調查報告，投資人的恐慌情緒可能已經催生了絕佳的買進機會。美國銀行技術研究策略師e Stephen Suttmeier周三出具報告指出，我們認為這個看漲的「廣度」（breadth）顯示美股這波夏季反彈可以繼續下去。

部分市場人士仍對這波反彈抱持懷疑態度，正在等待更多業績出爐，並試圖尋找更多有關於美國經濟狀況的線索。CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，歷史顯示昨天比較可能是熊市反彈，而非新的牛市開始，雖然這也不是一定如此。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，非必需消費類股漲1.77%，科技類股漲1.56%，表現最佳。公用事業股跌1.36%，醫療保健股跌1.06%，表現最疲弱。不畏原油價格下跌，能源股仍上漲1.02%。

★重磅股

重量級科技股全漲，蘋果漲1.35%，微軟漲1.06%，亞馬遜漲3.86%，Alphabet漲0.08%，特斯拉漲0.80%，Meta漲4.16%，網飛漲7.35%。

在道瓊指數成分股方面，Salesforce漲4.97%，漲幅最大，其次為迪士尼漲3.75%。默克藥廠（Merck&Co）跌2.93%，跌幅最大。

主要晶片股全漲，輝達漲4.80%，超微漲4.13%，應用材料漲4.07%，恩智浦漲3.55%，高通漲2.94%，美光漲1.44%，英特爾漲0.85%，德州儀器漲0.42%。

★焦點股

貝克休斯（Baker Hughes）大跌8.26%，收在25.89美元。該油田服務公司第二季每股盈餘為11美分，僅及分析師預測的一半。

百健（Biogen）收跌5.8%，報207.49美元，該生技藥廠上季業績表現優於預期，但警告來自學名藥日益激烈的競爭可能打擊營收表現。

拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）和永利度假村（Wynn Resorts）分別上漲4.4%和4%。此前路透社報導，澳門逐漸放寬防疫限制，將在周六重新開放賭場。

證交所公司那斯達克（Nasdaq）大漲6.1%，其營收為8.93億美元、每股盈餘為2.07美元，均優於分析師預期。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信收黑。

台積電ADR漲0.48%，收86.56美元，換算台股價格為517.56元。

聯電ADR漲1.01%，收7.00美元，換算台股價格為41.85元。

日月光ADR漲0.53%，收5.67美元，換算台股價格為84.76元。

中華電信ADR跌1.79%，收40.07美元，換算台股價格為119.79元。