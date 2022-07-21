消息面：

1.美國國際貿易委員會（ITC）表決通過，對進口自中國、印度、日本、南韓和英國的冷軋鋼板徵收的反傾銷和反補貼關稅再延長5年，但撤銷對巴西這項產品加徵的雙反稅。根據美國商務部數據，目前美國對中國冷軋鋼板的加權平均反傾銷稅率為265.8%、日本為71.35%、南韓為28.4%、英國為25.2%、印度為7.6%。

2.全美房地產經紀人協會（NAR）公布，6月成屋銷售較5月減少5.4%，經季調後以年率計為512萬戶，創下2020年6月新冠疫情剛爆發以來新低。與去年同期相比，6月成屋銷售大減14.2%。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數大跌6.3%，前一周為下滑1.7%。30年期固定抵押貸款利率從5.74%升至5.82%。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少44.6萬桶，市場預期為增加135.7萬桶。上周汽油庫存增加349.8萬桶，遠超出市場預期的增加7.1萬桶。餾分油庫存減少129.5萬桶，市場預期為增加116.9萬桶。上周原油進口量減少89.1萬桶/日，煉廠產能利用率下滑1.2個百分點。

5.美鋁（Alcoa）第二季經調整後淨利為9.13億美元，優於市場預期的9.087億美元。該公司並宣布將實施5億美元庫藏股計畫。

6.花旗集團出具報告指出，全球經濟衰退是「明顯且迫在眉睫的危險」，並維持全球經濟陷入衰退的機率為50%的預測不變。該報告將今明兩年全球經濟成長預測分別下修至2.9%和2.6%。

7.市場靜待歐洲央行的利率決議，周三紐約尾盤美元指數漲0.5%，報107.15，結束連續3天的跌勢。美元兌歐元漲0.52%，為1.01675兌一歐元，市場預期歐洲央行將在周四會後宣布升息50基點，將有助於歐元重拾此前連漲3天、累計升值2%的漲勢。

8.周三紐約8月期油收跌1.88%，為每桶102.26美元，盤中一度跌破100美元大關，觸及至98.16美元。倫敦布蘭特9月期油收跌0.4%，為每桶107.35美元，盤中最低跌至108.08美元。美國汽油庫存連續第2周增加，顯示市場需求疲弱，給原油價格帶來壓力。

9.周三紐約8月期金收跌10.5美元或0.61%，為每盎司1700.2美元，投資人觀望下周聯準會的利率決議。目前電子盤顯示8月期金下跌近0.6%，跌破1700美元關卡，報每盎司1,690.50美元。分析師表示，金價表現取決於美元走勢，美元反彈使金價承壓。其他貴金屬方面，9月白銀微跌0.04美元，為每盎司18.67美元。10月白金跌12.40美元，為每盎司846.50美元。9月鈀金漲7.40美元，為每盎司1861.60美元。