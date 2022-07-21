柯文哲怒嗆「支持者高端吞下去」 陳時中：疫苗是拿來打不是吞

台北市長柯文哲過去數度為防疫砲打中央，昨接受專訪時更提及，他認為民進黨台北市長參選人陳時中最大問題是擋BNT疫苗，稱自己絕不原諒對方，還問陳時中支持者是否能吞下高端疫苗，陳21日受訪回酸，不要有錯誤觀念，疫苗是拿來打的不是拿來吞，也強調台灣是被擋，而不是指揮中心擋。

陳時中上午赴台北保安宮參香，會後接受媒體聯訪，被問及柯怒批他擋BNT疫苗無法原諒、還要陳的支持者吞下高端，他先是嘆了口氣說「哪有擋BNT啦，唉！」，也強調不要有錯誤觀念，疫苗是拿來打的不是拿來吞，因為有時候這樣講大家會有誤解。

陳時中說，他絕對沒有擋過BNT疫苗，「曾經有人擋，不是我們擋」，歷史文件講得非常清楚，可以看出台灣是被擋、而不是指揮中心擋，此言一出引發現場支持者頻頻鼓掌，後來中央也非常坦然接受民間透過其他管道讓疫苗順利進口，非常感謝相關團體，大家齊力用民間力量讓疫苗進來，讓人民順利打到疫苗。

媒體追問，陳聲稱沒有擋BNT，過去卻提及BNT是德國買、中國分裝，他則回應，中央要求BNT原廠出來直送台灣，若要送到別的地方再送到台灣，這就大可不必，過去好像有部分在香港、深圳分裝過，但這件事跟購買一點關係都沒有，強調台灣購買疫苗就是跟BNT原廠簽約，是對方打退堂鼓，中間當然有相關可能因素。