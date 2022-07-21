苗栗造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場爭議不斷，反坤輿自救會跟業者21日清晨爆發流血衝突，台中高等行政法院針對坤輿案上午開庭判決，指坤輿公司設置未有環評，縣府應停止相關行政處分，苗縣環保局指出，將立即函文坤輿中止試運轉許可。

反坤輿自救會成員去年6月向台中高等行政法院提起行政訴訟案，法官今天指出，坤輿事業廢棄物掩埋場位於山坡地，整體面積合計已逾2公頃面積，應進行環評，但坤輿申請許可開發時沒有環評，也未檢具環境影響說明書送被告審查，即進行開發行為，縣府應停止相關行政處分。

環保局秘書蔡政勳表示，反坤輿自救會去年6月提起行政訴訟，指坤輿科技股份有限公司在造橋鄉申請設置乙級廢棄物處理機構，因縣府核准的行政處分有瑕疵， 今天判決縣府應做成命參加人坤輿公司停止在苗栗縣造橋鄉龍昇段587、588-1、846、849、851、852、853、854、856、857、814、814-1、815、816、841等地號土地實施乙級廢棄物處理機構開發行為的行政處分，縣府將立即函文坤輿公司中止試運轉許可，後續再依判決理由及相關法規處置。