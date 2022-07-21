在大聯盟明星賽過後又迎來一大盛典，有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY頒獎典禮今天隆重登場，天使「二刀流」大谷翔平除了擊退聯盟好手蟬聯年度最佳MLB球員，更力退3位體壇巨星，首奪年度最佳男運動員獎項，其中包括獲得年度最佳NBA球員的柯瑞(Stephen Curry)，大谷可說是本屆典禮最風光贏家。

Shohei Ohtani takes his second ESPY of the night, winning Best Athlete, Men's Sports, he is the first MLB player to win the award since 1999!! #GoHalos #大谷翔平 #MLB pic.twitter.com/xPxk0xm5kO — Sportskeeda Baseball (@sportskeeda_mlb) July 21, 2022

大谷本季入圍年度最佳MLB球員、年度最佳男運動員2大獎，最後擊退自家聯盟洋基賈吉(Aaron Judge)、費城人哈波(Bryce Harper)、馬林魚索勒(Jorge Soler)，蟬聯最佳MLB球員，此外還力退NBA的柯瑞、NFL四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)、NHL巨星麥大衛(Connor McDavid)，生涯首獲最佳男運動員獎。

基本上能蟬聯MLB最佳球員已有難度，洋基重炮賈吉本季表現驚人，出賽89場有33轟70打點8盜壘佳績，打擊率.284，全壘打數為聯盟最多，並同樣入選美聯明星賽先發，在美聯MVP獎項也有極高呼聲，大谷再次靠著投打雙棲表現打敗這位勁敵，目前大谷投球累積9勝4敗，打擊有19轟56打點10盜壘表現。

"Enjoy your afterparties." -Shohei Ohtani after winning Best Athlete, Men's Sports 🤩 pic.twitter.com/2GEQ7qVQ8H — SportsCenter (@SportsCenter) July 21, 2022

而他更與各路體壇巨星爭奪最佳運動員獎，其中柯瑞剛獲年度最佳NBA球員獎，本季他率領勇士拿下總冠軍，並豪奪生涯首座FMVP金盃，聲勢和大谷不相上下，另外NFL綠灣包裝工羅傑斯為聯盟年度MVP，25歲的NHL麥大衛為球隊隊長，多次代表加拿大在世界冰球賽奪金，大谷能擊退他們實在不容易！