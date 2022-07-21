國民黨內湖南港區議員參選人李彥秀遭爆出，原允諾擔任國民黨台北市長參選人蔣萬安的總幹事又反悔，引發關注。不過，她昨(20日)在臉書發文澄清，跟事實有滿大的落差，「我自認一直以來跟萬安都有不加入團隊，但會全力協助的默契，因為我更期望自己可以回歸初心」。

李彥秀表示，跑了一天的行程，回到家腦中還在轉個不停，疑惑怎麼會簡單的事情可以被如此曲解，心情複雜難受，該篇報導跟事實有滿大的落差，也引發了其他同志的不滿，「我聽著看得心裡實在難受」。

李彥秀說明，從年初到現在，跟蔣萬安還有他的團隊都保持很好的溝通，甚至多次主動薦舉萬安團隊成員，自認一直以來跟萬安都有不加入團隊，但會全力協助的默契，因為更期望自己可以回歸初心，以將藍營港湖基本盤撐大，爭取議員席次最大化，增加市長得票數，作為這次參選的目標。

關於報導中提到允諾擔任總幹事又反悔，甚至選區議員反彈等等，李彥秀說，「這些都跟我的理解有很大的落差。我深知，選舉團隊組建是分秒必爭的工作，絕對不可能因為我個人的規劃，導致進度的延遲，而且我更相信，自己跟其他黨籍的參選人，都有一致對外，一起拚搏的決心」。

最後，李彥秀表示，把話講完了，心裡就舒坦了。蔣萬安也現身留言，「流言蜚語破壞不了我們團結拚搏的決心，台北隊一起加油」。該篇貼文也引發網友關注，已有超過百則留言，有人說「加油團結一致」、「加油」、「謠言最是傷人，但止於智者」。