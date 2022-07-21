民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天在城隍廟誓師。（廖素慧攝）

總統府前副祕書長李俊俋回嘉代表民進黨參選嘉義市長，今天在城隍廟誓師，痛批國民黨籍現任市長黃敏惠施政不力，鐵路高架化、汙水處理場、汙水下水道接管等重大建設停滯不前，是前市長涂醒哲執政才啟動；黃敏惠回嗆要中央兌現鐵高經費全額負擔的承諾。

黃敏惠目前確診居家照護中，她透過市府表示，中央承諾鐵路高架化由中央全額負擔都跳票，現在除了原有的38.3億，又要增加9.8億，嘉義市總共要負擔48億多，這對嘉義市是非常大的傷害，不管是在財政上、地方建設上、市民福利上，都有很大不良的影響。

黃敏惠表示，為了嘉義市的發展，希望能夠不分顏色、不分黨派，大家要團結，要團結一致，共同打拚，要求中央兌現承諾，嘉義市區鐵路高架化工程經費完全由中央負擔，才是對嘉義市最好的路。

李俊俋指出，嘉義市4年來人口流失5000多人，其中4735人是20至39青年人，是嘉義市被邊緣化的警訊，城市治理不能只是辦活動，要有國際觀、合作共榮的作法，要有能執行政策的團隊展現執行力。

李俊俋說，鐵路高架化說了28年，涂醒哲當市長期間他擔任立委，合作一起啟動工程，延宕14年的下水道及汙水處理場，也爭取到中央全額負擔116億的經費，還有貨運轉運中心雖然啟動，卻也不知道何時會完工，他看到監察院這4年對嘉義市的前瞻建設或汙水處理場的評論是「進度落後」。

前市長涂醒哲則自媲日本麻生太郎輔佐故日本首相安倍晉三，數細李俊俋有「7強」優點，李俊俋擔任立委期間提案很多，連續6會期獲公督盟的好評。