環球晶(6488)今舉行業績發表會，董事長徐秀蘭表示，2021年全球半導體產值5900億美元，花了50年才破5000億美元；但從2021年到2030年全球半導體產值會再增加5000億美元，到2030年會超過1兆美元產值，只花10年的時間，這10年是過去50年成長的量。半導體持續成長方向是確立的，也就是回不去了。

徐秀蘭表示，12吋是驅動半導體成長的核心，而在應用面包括，基建無線通訊和車用都是快速成長的領域。

環球晶6月單月營收創歷史新高，突破62億元，2Q達175億，季增7.6%，2Q也是創歷史新高，連10季營收呈季季高走勢。上半年營收達383億元，也是同期新高，年增12.8%。

徐秀蘭表示，除了營收增加外，毛利率也是逐步向上，1Q毛利率為42%，預估2Q也不差，呈現穩健成長。

徐秀蘭指出，半導體是庶民經濟，半導體發展和全球總經相關性強，世界銀行今年1月估全球GDP為4.1%，6月再估時則下滑到2.9%。在停滯性通膨、疫情下，終端需求放緩，但整體半導體仍有支撐，雖然消費型半導體需求放緩，但電動車和基礎建設等半導體需求仍在。此外，俄烏戰爭，俄羅斯有天然氣供應，以此作談判武器，能源自主性要夠，使各國對產業本土化有新的想法。半導體回到自己的國家，俄烏戰爭讓各國對關鍵技術自主化產生決策性和方向性改變。

環球晶今年股利16元，上下半年都是8元，8月5日發放下半年股利。今年7月4日環球晶也列入台灣晶圓製造指數的前10大成分股。

環球在存貨方面一直維持穩健，目前存貨維持在70億元台幣左右。