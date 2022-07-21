新北勞工局今(21)日在三重體育館舉辦下半年首場大型徵才，活動尚未開始即有民眾提早到現場閱讀徵才資訊，履歷填寫區更是擠滿了年輕人，勞工局長陳瑞嘉、三重區長陳奇正及議員李余典服務處代表也都到場為求職者加油打氣；經統計，參加活動約460人次，徵才廠商收到446份履歷，預計錄用192人，媒合率達43％。

本次活動就業服務處邀請42家優質廠商參與，提供超過2000個職缺，科技製造業「台塑四寶」的南亞塑膠及南亞電路前來搶才，而疫情漸漸鬆綁，加上暑假旅遊旺季的加持，指標服務業如太平洋崇光百貨(SOGO）、晶華酒店也積極釋缺搶人才，活動開始前就吸引不少求職者前來詢問，正式開場後人潮湧現，更在「履歷填寫區」加開25組桌椅，即時提供求職民眾使用。

勞工局長陳瑞嘉表示，企業因應景氣復甦增加求才需求，今年上半年與去年同期比較職缺數增加2成，新北市2022年1至6月的科技製造業求才，比去年同期增加22.6％，顯示製造業訂單暢旺，廠商動作積極。

陳瑞嘉指出，至於住宿餐飲業求才，也比去年同期增加11％，顯示疫情漸鬆綁，住宿及餐飲人潮回流；這些廠商大舉開缺徵才動作，希望能滿足學生、剛畢業的社會新鮮人，以及及受疫情影響的待業民眾的求職需要。

就業服務處表示，將持續辦理聯合徵才活動，以加強媒合求才廠商及求職待業民眾之力道，7月27四崑崙公園市民活動中心、8月3日在中和區國立臺灣圖書館B1、8月4日在新莊區公所10樓禮堂、8月9日在五股勞工活動中心、8月17日在新店大豐社福館，歡迎有興趣的市民朋友前往參加。