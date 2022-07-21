2022年上半年單張銷售破百億元的「神單」出爐，一共三張保單，兩張是美元利變壽險，分別是台灣人壽「吉美勝」賣逾158億元，及新光人壽的「尚好美」，賣近157億元，兩張保單宣告利率都是3.18％，第三張是國泰人壽去年就開賣的「真月月康利」投資型年金，今年單張賣近114億元，三張神單共吸金448億元。

去年同期共有四張單張銷售破百億的神單，其中三張是投資型保單，即台灣人壽月月好鑫、元大人壽的元元得益及國泰人壽的Young飛揚，都是投資型年金，僅一張是美元利變壽險，即中國人壽的金美好，四張合計賣694億元。

2021年因資本市場股債雙漲，投資型保單熱賣，且都是月月撥回型的類全委投資型保單，訴求年化撥回率5％以上，還會有額外撥回者最熱賣，因此2021年全年投資型保單新契約保費5,775億元，創歷史新高，所以去年17張單張銷售破百億元的保單中，有10張是投資型保單，上半年即出現三張。

2022年上半年資本市場波動劇烈，投資型保單買氣衰退，前6月單張賣破百億元的投資型保單僅剩一張，即國壽的「真月月康利」投資型年金，還是以新台幣計價款，單張就賣113.5億元，主要訴求月月撥回，若長期投資還有額外撥回，淨值逾一定程度也有不定期的額外撥回，還能附加健走的額外撥回獎勵機制，即外溢投資型保單；若加上外幣款及壽險款，則真月月康利上半年應賣近200億元。

偏理財、資產累積的利變壽險或利變年金，一向是國人偏好的保單，2021年雖然投資型保單買氣較旺，但利變壽險與利變年金全年新契約保費也有3,801億元，全年出現七張銷售破百億元的保單，但上半年只有一張。

2022年美國及台灣央行都開始升息，壽險業者第二季亦調高宣告利率，上半年共二張銷售破百億元的美元利變壽險保單，即台壽的吉美勝及新壽的尚好美，南山人壽的佳美鑽美元利變壽壽，上半年銷售92億元，算是最接近百億元實力的保單，其餘最高僅賣50億～60億元。

但在金管會緊盯宣告利率平穩機制後，利變保單下半年要再出現百億神單，難度恐提高。