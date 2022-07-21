台灣感染新冠肺炎的人數已經超過400萬人，雖然病例逐漸下降，但每天仍有2萬多人確診。加上變種病毒肆虐，國外疫情再起，民眾還是不能掉以輕心。根據世界衛生組織統計，65歲以下確診病例中，每5個人就有1人出現長新冠的症狀。包括疲勞，肺纖維化，腦霧等後遺症。其中，腦霧最為常見。

腦霧是一種大腦暫時退化的狀態，很多人感染新冠肺炎痊癒之後，出現了記憶力減退，思考變慢的情況。

神經內科翁資盛醫師表示，及早加強腦部保養，不但可以改善腦霧，也可以降低失智的風險。而補腦，也不難，日常生活中就可以輕易從食物攝取中做到腦部保養。像是多吃綠色蔬菜，補充抗氧化物質，而且綠色蔬菜富含葉酸，胡蘿蔔素，葉酸，維生素等等。醫生提醒，自由基對於大腦的傷害，不會以疼痛來表現，而是從記憶力衰退開始，這就是腦部功能退化的警訊。除了多吃深色蔬菜，常吃富含不飽和脂肪酸Omega-3的魚類，也可以補充好的油脂，保護腦細胞，降低發炎機率。

同樣含有植物性Omega-3的食物，就屬核桃堅果類了。不能食用深海魚類的人，可以選擇核桃、杏仁、腰果等等堅果來替代。不只深海魚類和堅果，多吃莓果類，也可以因為當中的類黃酮，產生保護大腦的功效。

要補腦，不只多吃上述的食物，也有很多民眾選擇針灸，或是吃中藥調養。中藥材熟地、白芍、麥門冬、黨蔘可以補氣益血，幫助腦神經修復，五味子、桔梗、知母有滋陰除煩功效，龍骨、遠志、石菖蒲可以安神益智。除了食補，藥補，目前市面上也有很多護腦的保健品。有沙漠人蔘之稱的管花肉蓯蓉萃取物「AIE2」就取得15 國32項專利認證，經人體臨床試驗，管花肉蓯蓉的活性成分「苯乙醇甘」可調節神經遞質的代謝，有助於神經細胞修復再生。