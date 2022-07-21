台南市佳里區1名6個月大女嬰，20凌晨零時許遭打到昏迷送醫，警方追查，女嬰的生父杜男與生母梁女一起指控是梁女的現任男友施姓男子所為，施男否認，警方依照傷害與兒少權法將施男移送台南地檢署，女嬰男方家屬21日晚間公布嬰兒受虐照宣稱女嬰昏迷指數剩3，檢方依殺人未遂罪嫌將施男聲押禁見。
受暴的6個月大女嬰為28歲梁女與杜男未婚所生，梁女5天前與杜男吵架，帶著尚未取名與報戶口離家出走，投靠同居32歲施姓男友，她平日到KTV當服務生時，將女兒託付給施男照顧。
施男疑似施暴，19日晚間先打電話告知梁女「小孩好像不動了」、「做CPR也沒反應」，梁女1小時後下班返家，兩人20日凌晨零時許一起將女嬰送醫。
醫護見到女嬰身上有多處新舊傷痕，還有顱內出血，懷疑女嬰受虐且延遲就醫，一邊通報警方，一邊通報杜姓生父，杜男到場立刻對施男不滿，兩人在急診室爆發口角，引來警方到場關切。警員追查下，才知道是虐嬰案。
女嬰當晚轉送高雄長庚醫院，醫護人員認為女嬰遭長期施虐，梁女否認虐嬰，將女兒身上的傷痕推給施男，施男否認，辯稱那些傷勢都是女嬰自抓、自撞造成。
杜男、梁女一起對施男提告，警方依照傷害、兒少權法將施男移送台南地檢署偵辦，檢方21日以殺人未遂罪嫌，將施男聲押禁見。
女嬰男方家屬21日晚間在爆料公社發文控訴，稱女嬰目前昏迷指數3，顱內出血且臉頰紅腫，爆料梁女在還未跟杜男分手就劈腿出軌施男，女嬰昏迷時還一度向男方家人謊稱是得了新冠肺炎，質疑女嬰受虐已非第1次，盼政府嚴懲嚴辦。
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