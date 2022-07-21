「跑友」成床友！1名女子日前意外在男友的存摺內發現1張合照，照片中女子是男友跑馬拉松的「跑友」，她之後又在男友的舊手機發現多個鹹濕對話，甚至發現該跑友竟是已婚身分，後來果斷與男友攤牌並分手，無奈笑說「用網銀多好啊！就不需要刷本子了」。

該女網友在Dcard發文，她日前翻到同居男友的「存摺」意外發現裡頭夾了張照片，照片是男友與1名陌生女子的親密合照，照片時間在幾個月前，她當下未質問男友，而是翻找男友的舊手機，果然發現某對話截圖，男友與該女子有不少鹹濕對話，該女子甚至是已婚身分。

該女網友說她認得該女子的名字，是丈夫跑馬拉松的「跑友」，對方還經常給她男友水果、點心，「我很單蠢地不疑有他，只覺得她很賢慧，只因為這女人已婚也有孩子了，就對她沒有任何戒心」，最後她與男友攤牌並分手，她發文笑說「用網銀多好啊！就不需要刷本子了！還可以省紙救樹木！！（重點誤）」。

其他網友留言「事實證明，女人的第六感真的很準」、「真誇張，結婚的也要」、「真的好扯，妳辛苦啦」、「所以說發現劈腿真的要冷靜，冷靜下來才能好好確認事情真相」、「有跟對方老公說嗎，是我的話就送她一份大禮」、「跑友變砲友」、「偷吃人妻也太扯，幸好妳已經分手了，又多一個好女孩了」。