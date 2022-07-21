桂綸鎂在出發前試背石版。（LINE TV提供）

在巡山員的帶領下，桂綸鎂（右起）、陳柏霖向祖靈祈福希望旅程一切順利。（LINE TV提供）

桂綸鎂用植物編成手環送給陳柏霖，並親自為他戴上。（LINE TV提供）

LINE TV《極島森林》本周迎來最終篇，陳柏霖與桂綸鎂將前進花蓮，加入修復布農族祖居地家屋以及山屋的計畫，兩人首次一起爬山，就背著20公斤重的石板，在嚮導們的帶領下走了7、8個小時，才抵達最終目的地，由於路途艱辛，本就纖瘦的桂綸鎂，肩胛骨附近也因此出現一些瘀傷，不過她認為身體的皮肉痛，都不及自己想完成這份任務的心意。

桂綸鎂對於能夠參與修復山屋，感到意義非凡，「雖然背著石板是這麼重的一個責任，甚至那個背負的支架跟自己的骨骼其實並不合，所以才會造成一些瘀傷，但是我覺得這個身體的皮肉痛，都不及自己一心希望能完成這個任務。」雖然好幾度都覺得非常吃力，但由於使命感的驅動，才讓桂綸鎂能夠堅持下來，在走山路時，她險些滑倒都讓所有人嚇一跳，所幸她反應超快，瞬間平衡過來，還開玩笑地說自己「身手矯健」。桂綸鎂透露因為旅行發現了陳柏霖不一樣的面貌，更形容他就像「太陽」，能讓自己變得開闊；陳柏霖受訪時也誇桂綸鎂是個「內心力量很強大、很堅強」的人，從她背著石板前行時就能看得出來。

兩人在路途中頻頻鬥嘴，當陳柏霖誇獎樹木長得好可愛時，恰巧被桂綸鎂聽見，他立刻澄清：「不是說妳啦！」桂綸鎂也反擊說：「幹嘛這樣！」最後，陳柏霖才勉為其難地吐出一句：「好，妳……可愛、可愛。」但桂綸鎂依舊沒有買單，直說：「不要勉強。」

兩人20年的好交情，完全體現在節目的小細節中，結尾時桂綸鎂送給陳柏霖一份「無價之禮」，由她親手編織的植物手環，送禮的過程中，桂綸鎂還要陳柏霖先閉上眼睛，不能偷看，並親手幫他繫上手環，讓陳柏霖相當感動，桂綸鎂說：「我特別用了一個夾鏈袋，吹了鼓鼓的氣，把這個手鍊放進袋子裡，我那個時候就不希望這個脆弱的手環被自己壓壞，所以就吹了一個很像空氣枕的方式讓這個東西可以跟著我旅行，然後我也覺得，像這樣一個容易脆裂或消逝的東西，它是需要被細心呵護的，也有點像是這一段很難得的情誼，就是我想我們在這20年來，我們某部分都算小心翼翼的維護這個關係，才能讓友情可以走得滿長久的。」

《極島森林》迎來最終篇，陳柏霖也特別錄製影片，向長期以來一直支持節目的觀眾朋友、以及陪他參與這4趟旅程的嘉賓們道謝：「希望《極島森林》的觀影經驗，可以融入到大家的生活裡，讓與自然共存，成為大家生活的日常。」萌犬Afuri則是不斷在旁搗蛋，讓陳柏霖好幾度沒辦法把話講完，畫面逗趣又可愛。《極島森林》最終回將在本周五晚上8點在LINE TV全球首播。