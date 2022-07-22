京元電子(2449)通過每股配息3元，周四為除息交易日，普通股現金股利預計8月19日發放，周五上午10時大單大額衝上40.4元，接近完成填息目標，隨後再拉回平盤上方震盪，終場收1.18%報38.7元，5日線、月線皆得而復失。

京元電子因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。京元電6月營收32.32億元，年增63%、月減2.5%，稅前淨利8.64億元，年增792%，歸屬母公司業主淨利6.45億元，年增873%，每股盈餘達0.53元。京元電第二季營收99.28億元，年增30.68%、季增10.51%，創下單季歷史新高；上半年189.12億元，年增24.2%。

京元電受惠於新款晶片測試時間拉長，加上車用及工控需求暢旺，但消費性電子旺季恐不旺，智慧型手機晶片庫存調整衝擊，法人預期產能利用率持平，營運恐將旺季不旺，第三季營運僅微幅受影響。但預期下半年營運與上半年相當，全年營收仍會比去年好。