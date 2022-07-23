北醫附醫血液腫瘤科醫師吳鴻誠表示，20多歲男患者左邊鎖骨的淋巴腫起來，但身體其他部位的淋巴都沒看出端倪，直到醫師詢問性器官的狀態，男子才坦言生殖器腫大、硬如石頭已經半年了，醫師一看驚呼「像是小的滑鼠一樣！」後經檢查確認男子是罹患了睪丸癌。

血液腫瘤科醫師吳鴻誠在節目《健康2.0》中分享，一名20幾歲的男患者發現左邊鎖骨的淋巴結腫起來約2至3公分，摸起來很明顯，立刻衝醫院。而一般來說，淋巴腫起來1公分以下約有99％都是正常的，但若腫起來2公分以上大多是惡性的，如果是1至2公分之間，那就是好壞參半，看運氣了。

吳鴻誠表示，由於患者很年輕，不屬於肺癌與胃癌的高危險群，因此他依序檢查了個案全身的淋巴，結果都沒有發現問題。後來，他突然閃過一個念頭說「你的性器官有沒有問題？」下秒病人就坦承說，他的性器官已經腫大半年了。

吳鴻誠指出，當下請患者脫掉褲子檢查，一看卻發現患者的生殖器已經腫的跟滑鼠一樣大了，像石頭一樣硬梆梆的，後來開完刀以後，才發現男患者是罹患睪丸癌了。

吳鴻誠也說，明明是睪丸癌，距離很遠的鎖骨淋巴卻腫起來，其實是遠方轉移，惡性腫瘤發生遠方轉移的話，其實就是在身體到處亂跑，因此很難找到。