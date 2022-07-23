高雄燕巢大貨車駕駛許姓男子酒駕，他雖央求警方放自己一馬，仍配合酒駕。警方依法辦理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

53歲陳姓男子於7月22日酒後上路，他因為違規左轉遭警方攔下。警員聞到陳男身上散發酒氣，經酒測，酒測值達0.27毫克。陳男坦承酒駕，由於他之前的酒駕案還在走司法程序，他央求警員放他一馬，但警方依法開單，詢後移送橋檢偵辦。

湖內警分局湖內派出所警員黃奕智於22日執行交通稽查勤務時，於下午近5時在湖內區中山路二段與湖中路口時，發現一輛自小客車違規左轉，警員見狀上前攔查。

經警方了解，陳姓男子分別於2020年與去年皆有酒駕紀錄，如今又遭警方查獲，等同一年一犯。陳男告訴警方，他只是上班時陸續地喝了約1瓶保力達，心想工作地點距離住家路程不遠，且有經過休息，意識清醒，因貪圖一時方便，於是酒後僥倖開車上路，沒想到竟會在半路上遇到警方攔查，對於自己一而再因酒駕面對罰則相當後悔，之後蹲坐在一旁。

此外，岡山警方於7月18日也抓到一個酒駕累犯，警員巡邏時看到一輛大貨車行車不穩，攔查後發現許男酒駕，製單告發並扣車。許男酒測值0.19毫克。警方另查到許男的大貨車駕駛執照遭吊銷仍駕車，依道路交通管理處罰條例第21條之1，一併告發。

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